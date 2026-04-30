المباني المهجورة تتحول لملاجئ اضطرارية تؤوي النازحين في لبنان

تحت وطأة الحرب الإسرائيلية على لبنان، يتواصل النزوح الواسع مع تضرر أعداد كبيرة من المنازل، فيما امتلأت مراكز الإيواء الرسمية بالنازحين.

ومع تفاقم الأزمة، لجأت عائلات نازحة إلى مبان مهجورة في العاصمة بيروت، تحوّلت إلى ملاجئ اضطرارية تؤوي مئات الأسر.

وتؤكد الأمم المتحدة -وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس- أن 150 ألفا من بين 1.2 مليون نازح يعيشون في مخيمات داخل لبنان.

في هذا التقرير ترصد كاميرا الجزيرة كيف تحوّلت بعض الأماكن إلى ملاذات اضطرارية لمئات العائلات النازحة.