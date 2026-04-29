نقص وقود الطائرات يهدد موسم السفر هذا الصيف

تتزايد التحذيرات من أن نقص وقود الطائرات بشكل كبير نتيجة إغلاق مضيق هرمز يهدد موسم السفر عالميا هذا الصيف لا سيما مع تقليص شركات الطيران لرحلاتها ورفع أسعار التذاكر،

ما سيكبد شركات الطيران والمسافرين خسائر جمة. نتعرف في تقرير منال بوعلي على أزمة حقيقية تعصف بقطاع الطيران العالمي في ربيع وصيف 2026 بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يعد الشريان الرئيسي لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وسيتحول الإغلاق إلى كابوس لوجستي واقتصادي يضرب المطارات وشركات الطيران في مقتل.

المصدر: الجزيرة