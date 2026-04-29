الجزيرة ترصد واقع سكان بلدات جنوب لبنان.. كيف يعيش سكان رميش؟

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان إنشاء ما أسمته خط الدفاع المتقدّم، ويشمل عشرات البلدات اللبنانية التي أُخليت بشكل كامل من السكان، باستثناء بعضها التي أصرّ أهلها على البقاء فيها.

ويعاني هؤلاء السكان ظروفا صعبة نظرا لانقطاع الطرقات بشكل كامل بينهم وبين المناطق الأخرى في البلاد، كما أن محيطهم يشهد أعمالا عسكرية مكثفة، وبفعل هذا الواقع تنقطع المواد الأساسية، وهم ممنوعون من الانتقال في مناطقهم. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار ترصد واقع سكان رميش إحدى هذه البلدات اللبنانية داخل ما يسميه الاحتلال خط الدفاع المتقدم في جنوب لبنان.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة