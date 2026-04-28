أسطول الصمود العالمي يواصل إبحاره في محاولة لكسر حصار غزة

يستمر إبحار أسطول الصمود العالمي الذي انطلق من إيطاليا وبرشلونة في محاولة جديدة لكسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

ويبحر الأسطول المؤلف من نحو 60 سفينة ما بين إيطاليا واليونان حاملا مساعدات إنسانية، وينتظر أن تنضم سفن أخرى خلال الرحلة ليبلغ عدد السفن 70 سفينة على متنها نحو ألف مشارك. ويؤكد المشاركون أن هدفهم ليس كسر الحصار عن غزة فحسب، بل لفت أنظار العالم إلى استمرار جرائم الاحتلال في فلسطين.