تفاعل حول قضية محاولة إطلاق النار على الرئيس ترمب

في الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تتفاعل قضية محاولة إطلاق النار على الرئيس ترمب، أثناء عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق بالعاصمة واشنطن بعد سيطرة أفراد الخدمة السرية على مسلح حاول إطلاق النار.

اقرأ المزيد

ولا يزال مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يحقق في ملف المهاجم، وما الذي دفعه لتنفيذ الهجوم. وللقيام بذلك، يجب مقابلة الأصدقاء والعائلة، والنظر في تاريخه على الإنترنت وكذلك أي كتابات تركها وراءه. تقرير: أحمد الرهيد

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة