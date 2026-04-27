أزمة سياسية تؤخر تسمية رئيس الحكومة القادمة في العراق

مع انتهاء الآجال الدستورية لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة في العراق، تلوح في الأفق ملامح أزمة سياسية جديدة

جراء عجز الكتل السياسية الممثلة في البرلمان عن التوافق على تسمية مرشح لإدارة دفة البلاد في المرحلة المقبلة. ويُخشى أن تؤخر الخلافات بين الفرقاء السياسيين تشكيل الحكومة الجديدة والتصويت عليها، وهو ما يعني التسبب في حالة فراغ في السلطة التنفيذية في سياق يتسم بتطورات إقليمية متسارعة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

تقرير: سامر الكبيسي