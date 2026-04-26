ضغوط التخزين والحصار تهددان بإغلاق قسري لآبار النفط الإيرانية

تواجه صناعة النفط الإيرانية تحديات تشغيلية متصاعدة جراء استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ، وسط تحذيرات من وصول السعات التخزينية في البر والبحر إلى نقطة الضغط الحرجة، مما قد يضطر طهران لإيقاف الإنتاج.

اقرأ المزيد

وتشير التقارير إلى أن تداعيات تعطل الصادرات تجاوزت الجانب المالي المتمثل في انقطاع العائدات، لتشمل مخاطر تقنية تهدد البنية التحتية لقطاع الطاقة، بينما يؤكد خبراء أن امتلاء منشآت التخزين بالكامل سيجبر السلطات على إغلاق عدد من الآبار. تقرير: أحمد مرزوق

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة