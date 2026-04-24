نهب واسع ينفذه جنود الاحتلال في قرى جنوب لبنان

تصاعدت بالآونة الأخيرة عمليات النهب التي ينفذها جنود الاحتلال في قرى جنوب لبنان، في مشهد بات يجري علنا دون محاولة لإخفاء المسروقات، في ظل غياب واضح للمساءلة أو الإجراءات الرادعة من القيادات العسكرية.

وبحسب ما أوردته صحيفة هآرتس، فإن جنودا إسرائيليين، سواء من القوات النظامية أو الاحتياطية، ينهبون ممتلكات المدنيين من منازلهم ومتاجرهم في البلدات والقرى التي أُخليت من سكانها خلال الحرب الأخيرة. وتشمل المسروقات أجهزة منزلية ومفروشات ودراجات، في ظاهرة وصفتها الصحيفة بأنها آخذة في الاتساع.

المصدر: الجزيرة