غلاء المحروقات بالمغرب يغيّر عادات التنقل والحكومة تدعم المهنيين

شهدت أسعار الوقود في المغرب قفزة جديدة، حيث بلغ سعر لتر البنزين نحو 1.07 دولار، مما أثر على المعيشة اليومية للمواطنين، وأمام هذا الارتفاع اضطر قطاع واسع من المغاربة إلى تغيير نمط تنقلهم.

وقد هجر كثير من المغاربة سياراتهم الخاصة مفضلين الاعتماد على وسائل النقل العمومي كبديل أوفر كلفة. وأقرت الحكومة المغربية دعما ماليا مباشرا استهدف السائقين المهنيين، في خطوة تهدف إلى كبح تضرر قدرتهم الشرائية وضمان استمرارية خدمات النقل. تقرير: المختار العبلاوي

المصدر: الجزيرة