روسيا تسقط 400 مسيرة أوكرانية وشلل بأحد مرافئها الإستراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط ما لا يقل عن 400 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد، واستهداف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية، وذلك بعد تعرض مصفاة توابسه لهجوم أوكراني.

وأدى هذا الهجوم إلى اشتعال النيران في خزانات الوقود وتوقف تصدير النفط عبر ميناء توابسه والذي يعتبر أحد أهم موانئ روسيا على البحر الأسود، حيث تسببت الحرائق في خسائر اقتصادية كبيرة إضافة إلى مشاكل بيئية نتيجة انبعاثات الدخان. تقرير: زاور شوج

المصدر: الجزيرة