طلبة أم الخير جنوب الخليل يحتجون على إغلاق طريق مدرستهم

في تصعيد جديد للتضييق على العملية التعليمية وتكريس واقع جغرافي معزول، أقدمت مجموعات من المستوطنين على إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدرسة قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالسياج الشائك.

وردا على هذا الانتهاك، لم يقف طلبة القرية مكتوفي الأيدي؛ حيث بدأ العشرات منهم تنظيم وقفة احتجاجية يومية عند نقطة الإغلاق، ويرفع الطلبة شعارات تطالب بحقهم الأساسي في التعليم وحرية الحركة، مؤكدين رفضهم القاطع للسياسات التي تسعى لتحويل قريتهم إلى سجن كبير.

تقرير: محمد الأطرش