تحركات أوروبية لتعليق اتفاقيات مع إسرائيل

في وقت يتواصل فيه الجدل داخل الاتحاد الأوروبي حول العلاقات مع إسرائيل، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس أنه لم يتوفر الدعم الكافي من الدول الأعضاء لتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل.

فقد عارضت ألمانيا وإيطاليا تعليق الاتفاقية مع إسرائيل، يأتي هذا بعد أن ناقش وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ، بطلب من إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، مسألة تعليق الاتفاقية.

وجاء الاجتماع في ظل تحركات متصاعدة ونداءات متكررة من داخل التكتل الأوروبي لإعادة تقييم العلاقات مع إسرائيل في ضوء التطورات الأخيرة وسلوك إسرائيل في المنطقة.

تقرير: منال مقبول