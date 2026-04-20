نزوح الآلاف نحو الدمازين السودانية وسط أوضاع إنسانية مأساوية

يعاني آلاف النازحين في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق أوضاعا قاسية جراء القتال المستمر، حيث يفتقر الفارون من مناطق النزاع إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية والرعاية الصحية ومياه الشرب.

واستقبلت المدينة أكثر من 50 ألف نازح جديد مؤخرا، ليرتفع إجمالي الفارين إليها لنحو 150 ألفا، يعيشون في مخيمات تفتقر للإمدادات الإغاثية، في ظل تصاعد المواجهات وهجمات المسيّرات التي طالت عدة مناطق بالإقليم. تقرير: أسامة سيد أحمد

المصدر: الجزيرة