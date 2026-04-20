جدل الهدنة في لبنان.. المسار الداخلي مقابل الحسابات الإقليمية

تترافق الهدنة الحالية بين لبنان وإسرائيل مع حالة من الجدل السياسي الداخلي حول خيار التفاوض المباشر مع تل أبيب، وما إذا كان ينبغي ربط الملف اللبناني بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية أو فصله عنها.

وفيما يرى حزب الله أن الهدنة جاءت نتيجة ضغوط إيرانية ضمن السياق الإقليمي، تتجه الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة إلى محاولة تحييد لبنان عن التجاذبات الإقليمية والدولية وفصل مساره التفاوضي عن الملفات الخارجية. تقرير: جوني طانيوس

المصدر: الجزيرة