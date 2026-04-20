الجيش السوداني يستعيد مقجة ويتعهد بالوصول إلى الكرمك

قال قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل إن الجيش والقوات المتحالفة ستتحرك قريبا للسيطرة على مناطق التمرد وصولا إلى منطقة يابوس الحدودية مع إثيوبيا.

وفي سياق متصل، حذرت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) من تعرض أكثر من 50 ألف مدني في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لمخاطر جسيمة تهدد أمنهم نتيجة تصاعد الحرب.

ميدانيا، أفادت تقارير باستعادة الجيش السوداني منطقة "مقجة" بعد معارك طاحنة أوقعت خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية، مع تعهدات بقرب استعادة مدينة الكرمك.

تقرير: أسامة سيد أحمد