أسراب البعوض.. تكتيك إيراني لإرباك القوات البحرية بمضيق هرمز

تعتمد البحرية الإيرانية على “أسراب البعوض”، وهي زوارق سريعة تهدف إلى إشباع دفاعات الخصم وإرباك السفن الحربية المتطورة في مضيق هرمز، عبر المناورة والسرعة الفائقة في مساحات جغرافية ضيقة.

اقرأ المزيد

وتتنوع أسلحة هذه الزوارق بين صواريخ مضادة للسفن وطوربيدات ومسيرات انتحارية، حيث تسعى طهران من خلالها لسد الفجوة التكنولوجية مع القوى الكبرى وتعطيل الملاحة، عبر استهداف نقطة الضعف في حماية السفن التجارية. تقرير: محمود الكن

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة