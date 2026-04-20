أزمة إنسانية متفاقمة في الدمازين مع توافد آلاف النازحين الجدد

تواجه مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان كارثة إنسانية متصاعدة، حيث يعاني عشرات الآلاف من النازحين أوضاعا معيشية قاسية وسط نقص حاد في الاحتياجات الأساسية.

وتفاقمت الأزمة عقب وصول أكثر من 7 ألآف شخص فروا من محافظات متفرقة بالإقليم نتيجة لاستمرار العمليات العسكرية والهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بحسب ما أفادت به مصادر في الجيش السوداني.

ويناشد الناشطون والمنظمات المحلية ضرورة التدخل العاجل لتوفير الغذاء والمأوى، في ظل التزايد المستمر لأعداد الفارين من مناطق النزاع نحو مركز الإقليم.

تقرير: أسامة سيد أحمد