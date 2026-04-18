الضاحية الجنوبية لبيروت.. عودة حذرة وسط الدمار وترقب الهدنة

تواجه الضاحية الجنوبية لبيروت آثار دمار واسع خلفته الغارات الإسرائيلية، طالت المنازل والمحال والبنية التحتية. ورغم ذلك، بدأ بعض السكان بالعودة تدريجيا، مدفوعين برغبة استعادة حياتهم رغم المخاوف.

اقرأ المزيد

أصحاب المتاجر يحصون خسائرهم الكبيرة، فيما تبدو أجواء الهدنة هادئة لكنها حذرة، مع دعوات للتريث نظرا لطابعها المؤقت. ميدانيا، تتواصل جهود فتح الطرق وإزالة الركام، رغم استمرار عوائق بسبب انهيار مبان كبيرة. وتتركز الأضرار في مناطق عدة أبرزها حارة حريك. وبين الأمل والحذر، تبقى الضاحية مترقبة لمصير الهدنة، وسط تحديات إعادة الإعمار وتعافي الحياة.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة