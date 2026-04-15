تاريخ من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المتعثرة

في خضم العدوان الإسرائيلي الجديد على لبنان، انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين، استجابة لمبادرة الرئيس جوزيف عون، ووسط انقسام حاد بين اللبنانيين.

فالمبادرة التي أطلقها عون في ذروة الحرب الإسرائيلية على بلاده تقوم على إرساء هدنة كاملة تتوقف بموجبها الاعتداءات الإسرائيلية، ودعم الجيش اللبناني لوجستيا لتمكينه من السيطرة على المناطق التي تهاجمها إسرائيل حاليا، ونزع سلاح حزب الله.

كما تنص المبادرة على أن يبدأ لبنان وإسرائيل -بشكل متزامن- مفاوضات مباشرة برعاية دولية، للتوصل إلى تنفيذ تفاصيل كل ما سبق.

تقرير: ناصر آيت طاهر