أوضاع مأساوية وإنسانية صعبة للنازحين بلبنان

تتفاقم معاناة النازحين داخل أحد مراكز الإيواء في بيروت، الذي نزحت إليه عشرات العائلات من الضاحية الجنوبية، بعدما هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف بيوتها.

ويضم المركز مئات النازحين، من بينهم عشرات الأطفال، وتسعى منظمات أهلية ومتطوعون إلى تنظيم فعاليات ترفيهية للتخفيف من وطأة الحرب على هؤلاء الأطفال.

وتحذر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من التداعيات النفسية والصحية للحرب والنزوح على الأطفال الذين ينزحون من بيوتهم بسبب الحرب.