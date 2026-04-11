تفاقم أزمة مياه الشرب بسبب توقف محطات التحلية في غزة

تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة مع استمرار تداعيات الحرب، في ظل نقص حاد في المياه النظيفة وتعطل شبه كامل لمنظومة الإمداد والصيانة.

وتفاقمت الأزمة تفاقما كبيرا بعد تدمير خطوط التغذية الرئيسية ومنع إدخال المعدات اللازمة للبلديات لضخ المياه وإصلاح ما دمرته الحرب، مما دفع بلديات القطاع إلى المطالبة بتوفير المستلزمات الأساسية، بما يشمل المعدات الفنية وقطع الصيانة والمضخات والآليات الثقيلة والمولدات اللازمة لتشغيل الآبار. مراسل الجزيرة مباشر تجول في خان يونس ونقل معاناة الأهالي من هناك.

المصدر: الجزيرة