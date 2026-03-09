الأجواء الرمضانية في الريف العُماني لها طابع مميز
يبتهج الناس في سلطنة عُمان بقدوم شهر رمضان، لما يحمله من طقوس وقيم تربي النفس الإنسانية وتزكيها، ومن هذه الطقوس الجميلة التي يحرص عليها الأهالي الإفطار الجماعي.
كما يتحمل كثيرون مشقة السفر بين المدن والقرى العُمانية أسبوعيا وتزداد الزيارة أهمية في رمضان، ويدفعهم إلى ذلك بحثهم عن إيقاع حياة أكثر هدوءا ولمة عائلة حول مائدة واحدة، ويحرص الأهالي على تنظيمها لما لها من أهمية في تعزيز روابط الأخوة والمحبة بين الناس.
Published On 9/3/2026
المصدر: الجزيرة