فيديو.. شاب يصنع قطع السيارات بغزة

رغم القصف والحصار، أعاد الشاب باسل البطش تشغيل مخرطته بمدينة غزة بإمكانيات بدائية؛ حيث يصهر خردة الألمنيوم لتعويض نقص قطع غيار السيارات والمولدات الممنوع دخولها، متحديًا صعوبات التكلفة وانعدام الأمان.

من ورشة كبيرة بمعدات حديثة شرق مدينة غزة قبل حرب الإبادة، إلى فناء صغير بمنزل في مدينة غزة، أعاد البطش تشغيل مخرطته، لكن بإمكانيات بسيطة وأدوات بدائية.

ويستخدم الشاب الفلسطيني خردة الألمنيوم الناتجة عن تدمير المنازل خلال الحرب، فيصهرها ويصبها في قوالب من الرمل، حسب القطعة المطلوبة.

ويقول للجزيرة إن الزبون يحضر القطعة التي يريد استبدالها، ويقوم هو بصب قطعة مماثلة، موضحا أن أكثر ما يتم طلبه حاليا كارتيرات سيارات الشحن ومولدات الكهرباء وبعض قطع الدراجات النارية، وفلنجات المياه (مضخات) للسيارات.

وأشار إلى أن القطع المصنعة لا يسمح بدخولها إلى غزة منذ بدء حرب الإبادة قبل أكثر من عامين.

لا تخلو المهنة من صعوبات -وفق البطش- من أبرزها ارتفاع كلفة الزيت المستخدم في صهر الألمنيوم، وضيق المكان، والخطورة الناتجة عن انعدام وسائل الأمان.

ومنذ أكتوبر 2023 يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، ويواصل إغلاق المعابر ومنع دخول أغلب احتياجات السكان.