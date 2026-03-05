بالفيديو.. تعرف على الأقصى القديم

بقي الأقصى القديم مغلقا حتى عام 1998، حيث تم تجهيزه وإعداده من قبل لجنة التراث ومؤسسة الأقصى برعاية الأوقاف الإسلامية، ليكون صالحا لاستقبال المصلين في كل وقت، وهو يتسع اليوم لنحو ألف مصل.

يقع المصلى -وهو الجزء السفلي من المسجد الأقصى- تحت المصلى القبلي، وقد بُني في العهد الأموي، وهو مبنى يتكون من رواقين كانا يؤديان إلى القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى.

ومن العناصر المعمارية المميزة في المصلى قبتان أمويتان مسطحتان تقومان فوق مدخله الجنوبي، وعندهما توجد أعمدة حجرية ضخمة تشكل الأساس الذي تقوم عليه منطقة قبة الجامع القبلي.

يُدخَل إلى المصلى عبر درج حجري يقع قرب الرواق الأوسط في الجهة الشمالية من الجامع القبلي.