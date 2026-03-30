مسار دبلوماسي شائك بين واشنطن وطهران وسط تصعيد عسكري

فتح إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن محادثات مع إيران جدلا واسعا، قبل أن تتحول إلى تبادل رسائل عبر الوسيط الباكستاني، في ظل تباين حادّ بين الشروط الأمريكية والإيرانية.

اقرأ المزيد

وتزيد المواقف الإسرائيلية الرافضة لأي اتفاق من تعقيد المشهد، فيما تبرز تركيا وباكستان ومصر وقطر وسطاء فاعلين، بينما ترسل واشنطن تعزيزات عسكرية ضخمة، وتوسّع طهران خياراتها باستقطاب جماعة أنصار الله في اليمن إلى ساحة المواجهة. تقرير: مصطفى ازريد

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة