شهر على الحرب.. إسرائيل تراجع أهدافها وتواجه تداعيات اقتصادية

دخلت الحرب الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني دون أن يتحقق رهان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إسقاط النظام، فيما واصلت طهران ضرباتها وسط تراجع ملحوظ في الخطاب الإسرائيلي.

وتَظهر التداعيات جلية في المؤشرات الاقتصادية، إذ بلغ عجز الموازنة الإسرائيلية نحو 7% وتقلّص الناتج المحلي بنحو 5%، فيما تتبادل الحكومة والموساد الاتهامات بشأن التقدير الخاطئ لسهولة إسقاط النظام، وتتصاعد الخلافات داخل الكنيست بشأن مسار الحرب ومصيرها. تقرير: أحمد فال ولد الدين

المصدر: الجزيرة