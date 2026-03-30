الفرقة 82 المحمولة جوا.. رأس الحربة الأمريكية في أي مواجهة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وصول قوات من الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا إلى منطقة عملياتها، وهي فرقة قادرة على التدخل في أي بقعة توتر حول العالم خلال 18 ساعة.

وتضم الفرقة نحو 18 ألف جندي موزعين على ألوية مشاة قتالية ووحدات طيران ومدفعية ولوجستية واستخبارات، وتمتلك سجلاً حافلاً من نورماندي إلى أفغانستان والعراق. ويرى محللون عسكريون أنها قادرة على تشتيت الدفاعات الإيرانية، غير أنها قد تواجه كمائن معقدة لاسيما في جزر الخليج. تقرير: عمر عبد اللطيف

المصدر: الجزيرة