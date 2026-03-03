حرب إيران: أهداف معلنة ومشروع خفي لشرق أوسط تُمسك بأعنّته إسرائيل

تخوض الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في ظل تساؤلات واسعة عن أهدافها الحقيقية.

ويرى محللون أنها تتجاوز الأهداف المُعلنة لتصبّ في مشروع إعادة رسم خرائط المنطقة لصالح تمدُّد إسرائيلي متواصل.

وقد أثار استهداف طهران لدول خليجية سعت إلى الوساطة لأجلها جدلا واسعا، ووصفه محللون بالخطأ الإستراتيجي الفادح، وأن الحرب -في سياقها الأشمل- حلقةٌ في مسلسل تجريف القوى الإقليمية الذي بدأ مطلع الثمانينيات ولا يزال مستمرا.

تقرير: فوزي بشرى