إسرائيل تدمر جسور الليطاني وتسعى لعزل جنوب لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني في جنوب لبنان، بدعوى استخدامها في نقل السلاح لحزب الله.

ويعني استهداف هذه الجسور -ومن أبرزها القاسمية وطيرفلسيه والخردلي- قطع خطوط الربط بين الجنوب وبقية البلاد، وعزل المناطق الواقعة جنوبي الليطاني.

ويأتي ذلك وسط تصاعد المواجهات بمدن عدة، أبرزها الخيام والناقورة، كما توعد الاحتلال بتسريع هدم قرى الحافة الحدودية لتأمين مسارات التوغل البري، مهددا بتطبيق "نموذج رفح" لتفريغ المنطقة من سكانها.

تقرير: أحمد جرّار