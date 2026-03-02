فيديو.. أبرز معالم المسجد الأقصى

يضم المسجد الأقصى عدة معالم يصل عددها إلى نحو 200 مَعلم أبرزها المسجد القبلي، وقبة الصخرة، والمصلى المرواني. وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 144 ألف متر مربع، وتشكل هذه المساحة سدس مساحة البلدة القديمة.

ويعد المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويقع بجنوب شرق مدينة القدس التي تعرف بالبلدة القديمة.

للمسجد الأقصى 14 بابا منها: الرحمة، المغاربة، السلسلة، الحديد، المجلس، الغوانمة، الأسباط. و4 أبواب منها مغلقة، وتستولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مفاتيح باب المغاربة منذ عام 67، وتتحكم في فتحه وإغلاقه.

ومن أبرز من معالم المسجد:

الجامع القبلي: ويقع جنوبي المسجد في الجهة القبلية (الجنوبية) وأول من بناه عمر بن الخطاب عند الفتح الإسلامي، وتبلغ مساحة نحو 4 آلاف متر مربع، وله 11 بابا.

المصلى المرواني: نسبة إلى الخليفة عبد الملك بن مروان ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد، وكان يعرف قديما بالتسوية الشرقية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 3800 متر مربع.

قبة الصخرة: عبارة عن بناء مثمن الأضلاع له 4 أبواب، وبدأ بناء قبته الخليفة عبد الملك بن مروان عام 66 هجرية، وانتهى منه عام 72 هجرية. وفي داخلها دائرة تتوسطها الصخرة المشرفة التي يعتقد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صعد منها إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج.

مصلى البراق: يقع في الناحية الجنوبية الغربية، وسمي بذلك نسبة إلى المكان الذي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط دابة البراق عنده في رحلة الإسراء والمعراج.

مسجد المغاربة: يقع في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى.

مصلى الأقصى القديم: يقع تحت الجامع القبلي.

حائط البراق: هو جزء من السور الغربي للمسجد الأقصى، ويطلق عليه اليهود حائط المبكى.