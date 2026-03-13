مبادرة لإنقاذ مكتبة الجامع العمري الكبير بمدينة غزة

يضم الجامع العمري الكبير بمدينة غزة مكتبة تزخر بآلاف الكتب والمخطوطات في مختلف أنواع العلوم والآداب، إضافة إلى كتب دينية وتراثية تمثل جزءا من الهوية الثقافية لمدينة غزة.

ولإنقاذ المكتبة التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب على القطاع أطلقت مجموعة من المتطوعين الغزيين مبادرة لإنقاذ المكتبة. وجاءت المبادرة بإشراف مؤسسة عيون على التراث المتخصصة في توثيق وحماية المواقع التاريخية والتراثية.

ويعمل المتطوعون في ظروف صعبة بسبب نقص المعدات المتخصصة في ترميم الكتب والمخطوطات، إذ إن معظم العمل يتم باستخدام أدوات بسيطة.