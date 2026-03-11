رمضان في المغرب.. أجواء روحانية وموروث ثقافي

يتميز شهر رمضان في المغرب بأجواء روحانية وثقافية فريدة، توصف بأنها لوحة تطرزها روح التكافل، ومن حب المغاربة لشهر رمضان يطلقون عليه اسم سيدنا رمضان.

كما تشهد الأسواق الشعبية في المغرب خلال شهر رمضان إقبالاً كبيراً وحركية استثنائية، وتعد وجهة رئيسية لاقتناء المستلزمات الغذائية، مثل التمور والحلويات التقليدية كالشباكية، وسط أجواء مفعمة بالموروث الثقافي والروحاني. تفاصيل أكثر عن هذه الأجواء يرصدها لنا مراسل الجزيرة المختار العبلاوي.

المصدر: الجزيرة