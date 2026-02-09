17 فوزا متتاليا.. حصان في هونغ كونغ يدخل التاريخ ويصبح رمزا للصعود

يتحول مضمار شاتين في هونغ كونغ إلى ساحة ترقب تحبس الأنفاس، الجماهير التي احتشدت في المدرجات لم تأت فقط لمتابعة سباق اعتيادي، بل لمشاهدة بطلها الحصان “كايينغ رايزينغ” وهو يحاول دخول التاريخ.

الحصان حطم الأرقام القياسية بـ17 فوزا متتاليا وتحول إلى رمز للصعود والازدهار في الثقافة الصينية. ومع اقتراب العام القمري الجديد في الـ17 فبراير/شباط الجاري، يظل "كايينغ رايزينغ" محط الآمال، ليس فقط كبطل للسباقات، بل كأيقونة للقوة والانطلاق التي يأمل المشجعون أن ترافقهم في عام يحمل اسم الحصان.

المصدر: الجزيرة