كيف تحاول إسرائيل إعادة صياغة الجغرافيا بالقوة عبر تسريع الاستيطان؟

تأتي قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بعنوان تغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية حلقة جديدة في مسار قديم.

وهو مسار تحاول فيه إسرائيل إعادة صياغة الجغرافيا بالقوة عبر تسريع الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتفكيك الضفة الغربية إلى جزر معزولة، وصولا إلى تكريس السيادة الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع، ليتصدر السؤال عما بقي من اتفاقات أوسلو ومرجعيتها القانونية. قراءة في السياق والدلالات مع عبد القادر عراضة.