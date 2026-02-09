فوز المرشح أنطونيو سيغورو بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في البرتغال

أظهرت نتائج أولية من مراكز الاقتراع في البرتغال، فوز المرشح الاشتراكي المعتدل أنطونيو خوسيه سيغورو بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وحقق فوزا كاسحا على منافسه اليميني المتطرف أندريه فينتورا.

أقصى اليمين خسر معركة الرئاسة، لكنه ربح النفوذ، وهو باق ويتمدّد ويتمكن، خصوصا داخل البرلمان. والأكيد أن البرتغال دخلت مرحلة جديدة، وبات واضحا أنها تجنح يمينا أكثر فأكثر، ولو تدريجيا.

المصدر: الجزيرة