فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية باليابان

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في اليابان فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بـ233 مقعدا من أصل 465 هي مجمل مقاعد مجلس النواب، ما يضمن له الأغلبية البرلمانية.

اقرأ المزيد

الفضل في الفوز يعود بشكل كبير لشعبية رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي تمكنت من عزل صورتها كسياسية يمينية نزيهة عن صورة حزبها الذي واجه فضائح مالية تتعلق باختلاس تبرعات سياسية. ويمنح هذا الفوز ساناي تاكايتشي تفويضا سياسيا واسعا للمضي قدما في تنفيذ أجندتها الاقتصادية والدفاعية، التي تتضمن مراجعة إستراتيجية الأمن القومي.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة