تضرر خيام النازحين في ريف إدلب بسبب الأمطار والسيول

فاض المجرى المائي قرب مخيمات خربة الجوز بريف إدلب الغربي بسبب الأمطار الغزيرة، التي تحولت إلى سيول موحلة، حاصرت خيام النازحين، وظلت العائلات دون مأوى، في ظروف قاسية، خصوصا على الصغار.

ما زال هدير الماء في المجرى النهري ينذر النازحين ليبتعدوا عن المنطقة، فبعد جفافه لسنوات فاض بسبب الأمطار الغزيرة، ومع تخوف النازحين من تجددها، يبدو أن مأساتهم ستستمر طويلا، بسبب الدمار الكبير في ريف اللاذقية الشمالي، حيث مناطقهم الأصلية. تقرير: صهيب الخلف

المصدر: الجزيرة