الذكاء الاصطناعي يقدم رؤى للحفاظ على الحياة البرية في ولاية ألاسكا.. ما القصة؟

محمية نهر ماكنيل في ألاسكا، ملاذ طبيعي يستقبل سنويا نحو 150 دبا بنيا حيث تتشابك تفاصيل الحياة البرية وتبرز معضلة العلماء الأزلية: كيف يمكن تتبع فردية هذه الكائنات في بيئة دائمة التغير؟

الذكاء الاصطناعي يتجاوز عوالم البيانات الصماء ليقتحم البراري النائية في أقصى شمال الكرة الأرضية. ففي ألاسكا، لم تعد مراقبة الدببة البنية تعتمد على الحدس البشري وحده، بل باتت الخوارزميات هي العين التي لا تغفل عن تفاصيل الوجوه. تحديات بيولوجية كبيرة فرضها التغير الدائم في شكل الدببة عبر فصول السنة، كانت عائقا أمام الباحثين لعقود. لكن دمج الرؤية الحاسوبية مع المعرفة الميدانية، يفتح اليوم آفاقا جديدة لفهم أعمق لحياة هذه الكائنات وحمايتها من الانقراض.

تقرير: يونس آيت ياسين