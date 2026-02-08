مفاوضات أمريكا وإيران.. تعرف على الشروط بين الطرفين

التقى الوفدان الأمريكي والإيراني في مسقط ضمن جولة مفاوضات حُبست الأنفاس في الطريق إليها.

ورغم الحديث الإيراني الأمريكي عن أجواء أقرب للإيجابية وتأكيد واشنطن وطهران على جديتهما في إنجاح المسار الدبلوماسي، فإن ذلك ربما لا يعني أن المسافة الفاصلة بين الشروط والخطوط الحمر التي يتمسك بها الطرفان أصحبت أقصر بعد محادثات مسقط، والمؤكد أنها ستطرح في جولة التفاوض القادمة. تعرف في تقرير أحمد جرار على أهم الشروط بين الطرفين.