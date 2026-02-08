سوريا.. أمطار وسيول تغرق مخيمات النازحين في إدلب

شهدت المنطقة الشمالية الغربية من سوريا هطول أمطار أدت إلى تشكل سيول تضررت بها أكثر من 300 عائلة في مخيمات إدلب وأضرار مادية كبيرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إنشاء 8 مراكز إيواء مؤقتة في المدارس لاستقبال العوائل المتضررة بسبب السيول في ريف إدلب الغربي. كما أُجلي المرضى والكادر الطبي من مشفى عين البيضاء نتيجة السيول وغرق المشفى في منطقة خربة الجوز غربي إدلب. تفاصيل ومعلومات أكثر في تقرير صهيب الخلف.

المصدر: الجزيرة