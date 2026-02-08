حماس تطالب لجنة إدارة غزة ببدء مهام الإغاثة في القطاع

مرت أكثر من 3 أسابيع على إعلان واشنطن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة.

ومع تصاعُد الحديث عن تشكيل "مجلس السلام" بهيئاته، يفترض أن يكون اتفاق وقف الحرب واضح البنود جلي المراحل، محددا في رسم مسار الانتقال من مرحلة لأخرى. وقد أبرز الإعلان الأمريكي عن المرحلة الثانية أحد أهم ملامح هذه المرحلة، وهو تأسيس حكومة تكنوقراط فلسطينية، الأمر الذي تعارضه إسرائيل، فما زالت تعرقل عمليا وصول أعضائها إلى داخل قطاع غزة.

من جهتها طالبت حركة حماس بالعمل على السماح لأعضاء "اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة" بالوصول إلى القطاع لمباشرة عملها وبدء عمليات الإغاثة.

تقرير: وليد العطار