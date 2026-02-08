بسبب زيوت ملوثة.. أوروبا تفرض فحصا شاملا على حليب الأطفال

بإيقاع سريع تجري عمليات سحب حليب الأطفال عالميا. وتحت ضغوط المعايير الأوروبية المستحدثة، تسارع شركتا نستله ودانون الخطى لسحب منتجاتهما.

تلوث كيميائي مصدره الصين يضع زيت حمض الأراكيدونيك في قفص الاتهام، حسب تحقيق الادعاء العام الفرنسي في صلة الحليب الملوث بوفاة طفلين. يأتي هذا وسط استنفار رقابي غير مسبوق، إذ فرضت المفوضية الأوروبية فحص الحليب السائل والمجفف على السواء، لضمان خلو الأسواق من بكتيريا سيريوليد.

تقرير: يونس آيت ياسين