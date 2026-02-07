مفاوضات اللحظة الأخيرة بين طهران وواشنطن.. أجندات مختلفة هل تنجح في احتواء التوتر؟

شروط وأخرى مضادة ذهب بها الوفدان الأمريكي والإيراني إلى مسقط في تحرك دبلوماسي يأتي على وقع حشد عسكري أمريكي متنام في المنطقة،

يقابله إعلان إيراني بدخول أحدث طراز من صواريخ خرمشهر الفرط صوتية إلى الخدمة الفعلية. وفي كواليس هذا المشهد المعقد، تظهر إسرائيل بموقف ثابت، ومعلن كأجندة ومصلحة وهدف، وهو أنه لا حل دبلوماسيا ينهي قلق إسرائيل اتجاه إيران ولا مناص حسب حكومة نتنياهو من ضربة تنسج على منوال ما سبق أن روج له رئيس الوزراء الإسرائيلي، لإحداث تغيير جذري في إيران وفي أوضاع المنطقة الجيوسياسية. سياق ما جرى نتعرف عليه في تقرير سلام خضر.