غزة تدخل مرحلة "العتمة" وسط تعطل كامل لشبكات الصرف الصحي

من أصل 5 آلاف شاحنة وقود مطلوبة، لم يدخل إلى القطاع سوى 800 شاحنة فقط، أرقام تختصر حجم الكارثة التي تعيشها المرافق الحيوية في القطاع.

اقرأ المزيد

هذا النقص الكبير تسبب في توقف غرف العمليات ومحطات تحلية المياه عن العمل، مشهد جسد الصراع اليومي للأطقم الطبية والبلدية لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الممكنة. وفي ظل رفض الاحتلال الوفاء باستحقاقات الاتفاق، تدخل غزة مرحلة العتمة الشاملة وتعطل شبكات الصرف الصحي. تقرير: رامي أبو طعيمة

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة