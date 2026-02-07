خروقات إسرائيل لاتفاق وقف الحرب على غزة

بعد مرور ما يقارب 4 أشهر على اتفاق وقف الحرب على غزة، لا تزال الفجوة كبيرة بين المعايير التي يفترض أن ترافق أي وقف لإطلاق النار وبين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي على أرض القطاع.

وفق الممارسات الدولية فإن المعايير الأساسية لأي اتفاق لوقف إطلاق النار لا بد أن تشمل توقف الأعمال القتالية بشكل كامل برا وجوا وبحرا بما فيها القصف والتوغلات الميدانية والاغتيالات. نتعرف في تقرير أحمد جرّار على تفاصيل أكثر بشأن هذه المعايير الدولية.

المصدر: الجزيرة