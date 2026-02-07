تنظيم الدولة يتبنى هجوم على حسينية بإسلام آباد

أعلنت السلطات الباكستانية مقتل 40 شخصا وإصابة 162 آخرين بتفجير انتحاري استهدف حسينية بإسلام آباد أثناء صلاة الجمعة.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجير، في وقت اتهمت فيه باكستان أفغانستان بالوقوف وراء الهجوم. وقد نفت كابل ذلك. وتعتبر التفجيرات نادرة في العاصمة ⁠الباكستانية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، رغم أن باكستان شهدت خلال السنوات القليلة الماضية موجة متصاعدة من أعمال العنف. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في تقرير عبد الرحمن مطر.