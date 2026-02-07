بسبب تصميمه الإدماني.. الاتحاد الأوروبي يهدد "تيك توك" بعقوبات مالية

اتهامات أوروبية صريحة لمنصة “تيك توك” بالإضرار بالأطفال والمراهقين، تحرك قانوني يستهدف ما وصفه الاتحاد بالتصميم المشجع على الإدمان على التطبيق وتأثيراته السلوكية.

المقاربة الأوروبية تعتمد على شقين، تشديد على إجراء تغييرات جذرية في خوارزميات المنصة، لحماية الصغار من المحتوى غير الملائم وتجنيبهم الإدمان الرقمي، أو فرض عقوبات مالية ضخمة على الشركة المالكة إذا لم تستجب. ويأتي هذا في سياق معارك تخوضها دول أوروبية مع عمالقة التكنولوجيا العالمية.