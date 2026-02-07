انتهاء جولة المفاوضات في مسقط وطهران وواشنطن تتفقان على استمرار الحوار

في العاصمة العمانية مسقط، خيمت أجواء إيجابية على جولة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، الجولة التي انتهت باتفاق ثنائي على استمرار الحوار وتوسيع آفاق التواصل في المرحلة المقبلة،

حملت تطلعات إيرانية لإيجاد إطار أوضح للتفاوض في حال استقرار المسار الحالي. تصريحات وضعت الملف النووي بوابة وحيدة للنقاش بعيدا عن أي ملفات إقليمية أو سياسية أخرى. تقرير: سمير النمري

المصدر: الجزيرة