اتفاق لبناني سوري ينهي معاناة مئات من أسر الموقوفين.. ما تفاصيله؟

خطوة على درب تطوير العلاقة بين لبنان وسوريا كما وصفها البلدان بعد اتفاق ينهي معاناة لمئات من الأسر امتدت سنوات طويلة.

الاتفاق نص على نقل نحو 300 محكوم عليه إلى بلدهم، ضمن جهود البلدين لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. إرادة سياسية مشتركة أثمرت هذا التفاهم، بعد إعلان رسمي من الحكومة اللبنانية إثر تفاهمات ثنائية هي الأولى من نوعها منذ سنوات. وسط حالة ترقب من العائلات لمسار تنفيذ عمليات النقل وانعكاساتها على تخفيف الاكتظاظ في السجون.

تقرير: إيهاب العقدي