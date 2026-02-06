رغم التعب والعراقيل الإسرائيلية.. فرحة عائدين لقطاع غزة عبر معبر رفح

وصل 21 فلسطينيا من العالقين في الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. واستغرقت رحلة عودتهم من مدينة العريش المصرية إلى قطاع غزة ساعات طويلة، بسبب القيود والعراقيل الإسرائيلية في معبر رفح.

ورصد مراسل الجزيرة استقبال سكان غزة أقاربهم العائدين بالدموع والعناق، والفرح والاشتياق الشديد لدى العائدين لأراضيهم رغم إدراكهم لحجم الدمار الذي لحق بالمنازل وصعوبة الظروف الإنسانية.

المصدر: الجزيرة